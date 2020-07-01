وكالة الطقس اليابانية تحذر من انفجار بركان «ساكوراجيما» على نطاق واسع

حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، من انفجار بركان جبل "ساكوراجيما" في محافظة "كاجوشيما" على نطاق واسع في وقت قريب، وفقا لتحليل البيانات الأخيرة.

وقالت اللجنة المعنية بالتنبؤ بالأنشطة البركانية في وكالة الأرصاد الجوية (وفقا لما نقلته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني)، إن تواتر الانفجارات في فوهة قمة ميناميدك ظلت في انخفاض بينما لم يتغير حجم الرماد البركاني، مما يعني أن الثوران القادم قد يكون أكبر من المعتاد.

وواصلت اللجنة تحذيرها لانفجار البركان النشط عند المستوى الثالث، محذرة من الاقتراب من مركزه، فيما حذر مرصد الطقس المحلي من تدفق الحمم البركانية على نطاق صغير وقتما ينفجر البركان.

وقالت اللجنة إن حركة القشرة الأرضية في ساكوراجيما، وهي جزيرة جبلية تقع في خليج كاجوشيما مع جانب واحد يربطها بجزيرة كيوشو الرئيسية، ظلت تهتز وتنتفخ منذ شهر سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، لم تذكر اللجنة على وجه التحديد الوقت المرجح لانفجار البركان.