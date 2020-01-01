إسرائيل تتوقع أول انكماش اقتصادي سنوي في تاريخها بسبب الجائحة

قال وزير المالية الإسرائيلي يوم الأربعاء إن الاقتصاد خسر إيرادات ضريبية بقيمة 60 مليار شيقل (17.4 مليار دولار) بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ يسرائيل كاتز مؤتمرا صحفيا أن وزارة المالية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5.4 بالمئة في 2020، وهو ما سيكون أول انكماش سنوي في تاريخ إسرائيل.

ووافقت البلاد بالفعل على حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار شيقل (29 مليار دولار)، وقال كاتز إنه سيعمل على منع تسريحات للعمال وتشجيع إعادة التدريب المهني.

وقال أيضا إنه يعارض العودة إلى إجراءات العزل العام على الرغم من قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الضغوط الاقتصادية لإغلاق طويل الأمد.

وأصيب أكثر من 1500 إسرائيل بكوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس، في اليومين الماضيين ليصل العدد الحالي للإصابات إلي 8000 آلاف.

وهزت الجائحة اقتصاد إسرائيل. وتشير بيانات رسمية إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة، ويبلغ معدل البطالة 21 بالمئة على الرغم من أن حوالي 400 ألف عامل عادوا إلى وظائفهم.