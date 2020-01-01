وزير عراقي: استئناف الرحلات الجوية بين بغداد وبيروت غدا الخميس

أعلن العراق اليوم الأربعاء استئناف الرحلات الجوية بين العراق ولبنان إبتداء من يوم غد الخميس.



وقال ناصر بندر الشبلي وزير النقل العراقي في بيان صحفي سيتم "استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من مطار بغداد الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت إبتداء من يوم غد الخميس".



وأضاف أن هذا القرار تم بعد "التباحث مع الجانب اللبناني وإدارات المطارين الاتفاق على عودة استئناف الرحلات التجارية بين البلدين وبواقع رحلتين مجدولتين أسبوعيا على أن يتم إلتزام المسافرين بالإجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين".



وأوضحت وزارة النقل العراقية "أن السلطات اللبنانية وضعت عدة ضوابط وشروط صحية للمسافرين الوافدين إلى لبنان ومنها استيفاء مبلغ 100 دولار عن كل مسافر مغادر من بغداد إلى بيروت لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا الذي سيتم في بيروت وكذلك ملئ المسافر الاستمارة الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية قبل الوصول إلى أراضيها إضافة إلى حيازة المسافر بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامته في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء كورونا على الأراضي اللبنانية باستثناء الدبلوماسين وأفراد المنظمات الدولية".