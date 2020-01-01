«التنمية الإفريقي» يدعو المجتمع الدولي لتعزيز جهوده في الصحة والاقتصاد

دعا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية اكينومي أديسينا، المجتمع الدولي، إلى تعزيز جهوده في المجالين الصحي والاقتصادي في أسرع وقت للتغلب على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إفريقيا، معربا عن اعتقاده بأن البشرية جمعاء أضحت على المحك، داعيا المسئولين الحكوميين الأمريكيين والأفارقة والمسئولين التنفيذيين في الشركات الكبرى لإقامة شراكات جديدة ومستدامة من شأنها أن تستمر إلى فترة ما بعد الوباء.

جاء ذلك خلال مشاركة اديسينا في ندوة نظمها مجلس الشركات الأمريكية المعني بإفريقيا "سي سي إيه" عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) وردا على تساؤلات بشأن نظم الرعاية الصحية في إفريقيا، قال أديسينا إن المنطقة بحاجة إلى مضاعفة الإنفاق في هذا القطاع، مشيرا إلى تأثير القصور الحاد في المرافق الصحية وشركات الأدوية على فرص القارة التنموية والاستثمارية.

وأوضح رئيس البنك الإفريقي، أنه فيما تعد الصين موطنا لما يقرب من 7 آلاف شركة تصنيع دوائية، وتضم الهند ما يقرب من 11 ألف شركة، ينحسر رصيد القارة الإفريقية إلى نحو 375 شركة فقط، وذلك على الرغم من أن كتلتها السكانية تضاهي نصف تعداد العملاقين الآسيويين.

من جانبها، أشادت فلوري ليزر الرئيس التنفيذي لمجلس الشركات الأمريكية المعني بإفريقيا بالدور القيادي الاستباقي للبنك الإفريقي للتنمية في الاستجابة لأزمة كورونا في إفريقيا، وقالت إن جائحة كورونا تهدد بمحو النمو والمكاسب الاقتصادية غير المسبوقة التي تحققت في إفريقيا خلال العقد الماضي.