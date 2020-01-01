ولى عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس كوستاريكا العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوستاريكان كارلوس ألفارادو كيسادا، علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الجانبان تناولا خلال الاتصال أهمية منظومة الأمن الغذائي العالمي واستدامته، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أهمية بذل المزيد من الجهود على المستوى الدولي وتعزيز التعاون والتضامن الإنساني بين مختلف الدول لمواجهة كافة التحديات التي تعيشها البشرية.

من جانبه، أعرب رئيس كوستاريكا،خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي قدمته الإمارات لبلاده على صعيد المستلزمات الطبية والصحية لتعزيز قدراتها على التعامل مع فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن إعادتها لمواطنين من كوستاريكا إلى بلادهم، مشيدا بالدور الإماراتي الإنساني الفاعل على صعيد تقديم المساعدات للعديد من الدول حول العالم في مواجهة هذا الفيروس.