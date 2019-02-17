البحرين: ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم 30 يونيو 2020، أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد تحمل إيران المسؤولية المباشرة للأعمال الإرهابية التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، واستهداف مطار أبها الدولي العام الماضي، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة بدون طيار في السعودية.

وأوضحت الخارجية البحرينية -وفق وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء- أن التقرير اتسم بالمهنية والشفافية واستند إلى حقائق دامغة أثبتت الدور المخرب الخطير الذي يقوم به النظام الإيراني لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال مساندة التنظيمات الإرهابية وتمويلها وتسليحها وتدريبها، والاستمرار في دعم جماعة الحوثي الإرهابية التي تهدد المدنيين الآمنين في السعودية، مما يعكس إصرارا إيرانيًا على نشر الفوضى والعنف والتخريب لزعزعة استقرار المنطقة، والإضرار بمصالح شعوبها.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل التصدي لهذه الأعمال الإيرانية العدوانية حماية لأمنها واستقرارها.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها، وتمديد حظر الأسلحة على إيران، حتى تغير نهجها الإجرامي الذي يتناقض مع كل المواثيق والقوانين الدولية، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي.