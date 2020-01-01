وضع إجراءات احترازية داخل المناطق الأثرية بأسوان

أعلن الدكتورعبد المنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة،عن البدء في تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية المطلوبة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا بالمواقع الأثرية المقرر فتحها أمام الزائرين والسائحين الأجانب.

وأوضح"سعيد" - في بيان اليوم الأربعاء - أنه سيتم إجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع الزائرين والعاملين أثناء الدخول والخروج وقياس درجة حرارة من خلال جهاز الكشف الحراري واستبعاد أى حالة يثبت تعرضها لأي ارتفاع فى درجة الحرارة.

وأشار إلى أنه سيتم وضع ملصقات علي الأرض لتحديد أماكن الوقوف مع ترك مسافة 4 أمتار بين كل زائر وآخر أمام شباك حجز التذاكر.

وأضاف أنه بالنسبة للأماكن الأثرية المغلقة سيتم السماح بتواجد مالا يزيد عن 15 زائرًا بحد أقصى، على أن يتم الدخول بمجموعات داخل الاثر لا تزيد عن 5 أفراد، مع إلزام كل سائح عن طريق الشركة السياحية بإرتداء الكمامة، وكذلك إلزام جميع العاملين بالآثار على إرتداء الكمامة مع توفير كميات الكلور والكحول اللازمة للتعقيم والتطهير وارتداء القفازات لكل من يتعامل مع النقود، مع المتابعة والتفتيش على عروض الصوت والضوء مساء بالمعابد للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوه بأنه تم إستغلال فترة التوقف فى تجهيز المناطق الاثرية حيث تم تجهيز مرسى معبد فيلة بعوامة جديدة تتحرك مع ارتفاع وانخفاض منسوب المياه لتفادي مع وضع لوحات ارشادية وتطوير دورات المياه.