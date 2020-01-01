مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار بشأن فيروس كورونا بعد حالة من الجمود

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وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار بشأن فيروس كورونا المستجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الجمود بشأن الاستجابة للأزمة.

وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر صوتوا لصالح تمرير النص حتى قبل الموعد النهائي للتصويت اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تبني القرار الذي قدمته فرنسا وتونس رسميا في وقت لاحق اليوم.

ويركز النص على دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التي وجهها في 23 مارس إلى وقف عالمي لإطلاق النار حتى يتمكن العالم من التركيز على معالجة تفشي المرض.

ويطالب القرار "بوقف عام وفوري للأعمال العدائية في جميع المواقف المدرجة على جدول أعماله.

ويدعو جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الانخراط على الفور في وقف إنساني مستمر لمدة 90 يوما متتالية على الأقل".

وكانت محاولات المجلس الذي يضم 15 عضوا لتمرير القانون الخاص بفيروس كورونا قد تأخرت بسبب النزاع بين الولايات المتحدة والصين بشأن دور منظمة الصحة العالمية.