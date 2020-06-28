مقتل وإصابة 5 من طالبان في هجوم شمال أفغانستان

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سقط خمسة من مسلحي حركة طالبان بين قتيل وجريح، من بينهم ثلاثة من القادة المحليين بالحركة في هجوم لقوات الأمن بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن مسلحي طالبان هاجموا كمائن أمنية تابعة للقوات الأفغانية في منطقة قيصر.

وقال البيان إن قوات الأمن قتلت اثنين من القادة المحليين بالحركة خلال الاشتباك، من بينهم قاري عبد الله وملا عبيد.

وأضاف البيان أن قوات الأمن أصابت أيضا ثلاثة آخرين من حركة طالبان من بينهم مولاوي إسماعيل وهو واحد من القادة المحليين بالحركة.

ومن جهة أخرى قتل مسلح آخر من حركة طالبان، بينما كان يقوم بزرع عبوة ناسفة بمنطقة جارزيوان بإقليم فارياب، طبقا لما ذكره فيلق شاهين 209 .

ولم تعلق حركة طالبان على الواقعتين حتى الآن.