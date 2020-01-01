العراق: طيران التحالف الدولي يقتل 10 دواعش جنوب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية الثلاثاء، مقتل عشرة من عناصر داعش بينهم قياديون، بضربتين جويتين نفذها طيران التحالف الدولي جنوب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقالت الخلية في بيان لها إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية على وكر عبارة عن نفق في منطقة مقالع عين الجحش جنوب الموصل، ضمن قاطع عمليات نينوى، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة".

وأضافت أن "طيران التحالف نفذ أيضاً ضربة جوية أخرى على الهدف ذاته، وقد شرعت قوة من لواء المشاة "76بالفرقة" 16 بالتوجه إلى النفق لمعرفة نتائج الضربتين، وخلال دخول النفق حاول أحد الإرهابيين رمي قنبلة يدوية باتجاه القوة التي عملت على قتله، دون أي تضحيات في صفوف قواتنا".

وأشارت إلى أن "هاتين الضربتين أسفرتا عن تدمير النفق الذي كان عبارة عن مركز قيادة وسيطرة لعناصر داعش وقتل نحو عشرة إرهابيين بينهم أحد القياديين بحسب معلومات استخبارية، والعثور على جهازي موبايل وتجهيزات صيفية وأخرى شتوية وأغطية، فضلا عن مواد كهربائية، وَقد تم التعامل مع المواد المضبوطة وفقا للقواعد".

وكانت قيادة عمليات نينوى قد أعلنت في وقت سابق مساء اليوم الثلاثاء مقتل 20 من عناصر داعش إثر عملية عسكرية نفذتها قوات عراقية بالتعاون مع التحالف الدولي جنوب شرق الموصل، وبذلك يرتفع عدد قتلى تنظيم داعش في الموصل خلال عمليات اليوم إلى 30 عنصرا.

يُذكر أن مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين والتي راح ضحيتها العشرات من الطرفين.