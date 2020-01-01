القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان جلسة توعوية للمنشآت للوقاية والتعايش مع كورونا

نظمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية باستخدام وسائل التواصل الالكتروني (تقنية zoom) ، شارك فيها فريق عمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وفريق عمل إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالبحيرة، فضلا عن 5 شركات الملابس والغزل والنسيج ، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2020.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الهدف من الجلسة توفير بيئة عمل آمنة لحماية سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا علي مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي، ودعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في بيئة العمل بشكل عام، بالإضافة إلي تنظيم محاضرات ولقاءات لتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل.

ومن جانبه أوضح أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، أن الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استحدثت هذه الخدمة التوعوية الجديدة للتواصل مع المنشآت بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشار أشرف مرزوق معاون وزير القوي العاملة ، إلي أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، وتتم تلك المحاضرات التوعوية تباعا من قبل الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الوزارة بالاشتراك مع مديريات القوى العاملة المختلفة ممثلة في إدارات ومكاتب السلامة والصحة المهنية واستشاري منظمة العمل الدولية المتخصص في مجال السلامة والصحة المهنية مع عدد من المنشآت، وتستمر لمدة 40 إلى 80 دقيقة؛ يتم خلالها تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال في ظل تلك الأزمة، هذا بالإضافة إلى حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في بيئة العمل بشكل عام.

كما تهدف المحاضرات واللقاءات إلى تبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل.

فيما أثنى مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب، بالدور الذي يقوم به مفتشي السلامة والصحة المهنية بالمحافظة من متابعة الإجراءات الاحترازية والتوعية المستمرة والتواصل بشكل دائم على مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت.

وأكدت الوزارة استمرار التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية لمزيد من العطاء لتقديم الدعم والتوعية لطرفي العملية الانتاجية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، من أجل الحفاظ علي العامل المصري وتأمين بيئة العمل واستمرار عجلة الإنتاج.