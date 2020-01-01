خريجي الأزهر: التنظيمات الإرهابية تتربح من تجارة المخدارت وتتستر باسم الإسلام

أكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن إعلان السلطات الإيطالية ضبط 14 طنا من منشط "الأمفيتامين" أنتجها تنظيم «داعش» في سوريا ، يعد دليلا واقعيا على أكاذيب جماعات الإرهاب الأسود المتسترة باسم الإسلام، والتي تُحاول بها تضليل الشباب لتحقيق أهدافها الخبيثة.

وأضافت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء - أن أعمال هذه الجماعات التكفيرية وأكاذيبهم تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تؤكد في جوهرها على حفظ الدين والنفس والعرض والنسل والعقل.

وأشارت إلى أن هذه التنظيمات تسعى لتحقيق أرباح من صفقات مشبوهة بالإتجار والتسويق للمواد المخدرة، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية بتحريم كل ما يذهب العقل مصداقا لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.

وأوضحت المنظمة أن هذه الجماعات تسعى للإتجار في مواد معروف عنها تدمير الشباب، لتحقيق مكاسب مادية فأين قيادات هذه الجماعات التي تدعي كذبا وزورا نصرة الإسلام.

ولفتت إلى أن تجارة المخدرات معروفة وثابتة لدى تلك الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي، فقد أثبتت العديد من الدراسات الاستراتيجية أن ٦٣.٤٪ من أتباع التنظيمات الإرهابية يتعاطون مواد مخدرة.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن هذا الجرم ليس بغريب على هذه الجماعات الإرهابية والتي تؤكد في جميع خطواتها بعدها عن تعاليم الأديان السماوية وهو ما يظهر من خلال طرق القتل المتوحشة والانتهاكات غير الآدمية التي تقوم بها.