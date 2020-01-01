الوادي الجديد تسجل 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

قال محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم، 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 372 حالة من بينهم 25 حالة وفاة.

وشدد المحافظ على ضرورة مساندة المواطنين جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه تم تطبيق قرار انتظام كافة العاملين بالدواوين والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة، وذلك اعتباراََ من اليوم الأربعاء، على أن يستثني من هذا القرار الفئات التالية والتي يتم منحها إجازة استثنائية لحين صدور قرار آخر، وهم المصابين بالأمراض المزمنة وفقاََ لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، السيدات الحوامل أو اللاتي يرعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم، المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة.

وأكد أنه لا صحة لوقف النقل الجماعي ما بين المراكز المختلفة، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.