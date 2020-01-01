تراجع واردات أمريكا من النفط السعودي خلال الأسبوع الماضي

تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي خلال الأسبوع المنتهي يوم 26 يونيو الماضي، في حين تقف قافلة من ناقلات النفط أمام ساحل خليج المكسيك والساحل الغربي الأمريكي لاستكمال تفريغ حمولتها.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط السعودي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 555 ألف برميل يوميا إلى 826 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ومع انخفاض عدد الناقلات التي خرجت من السعودية متجهة إلى الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، فإن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة ستواصل تراجعها خلال الأسابيع المقبلة.

وساهم تراجع صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة في استمرار تراجع الواردات الأمريكية من النفط الخام ككل للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أقل مستوى له منذ منتصف مايو الماضي.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 571 الف برميل يوميا، وهو أقل مستوى لها منذ منتصف مايو الماضي.