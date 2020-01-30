 المغرب: تسجيل 63 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا المستجد إلى 12 ألفا و596 حالة - بوابة الشروق
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المغرب: تسجيل 63 إصابة جديدة ترفع حصيلة كورونا المستجد إلى 12 ألفا و596 حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 2:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 2:59 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالبلاد إلى 12 ألفا و596 حالة.

وأوضحت الصحة المغربية، في بيان اليوم الأربعاء - أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وإجراء التحاليل المختبرية، بلغ 677 ألفا و129 حالة منذ بداية انتشار الفيروس التاجي في المغرب.

وأضافت الصحة في بيانها، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 228 حالة، كما تم تسجيل 58 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 8 آلاف و978 حالة.

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