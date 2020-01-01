وزير الاقتصاد الألماني يحذر من إهمال مقرات إيرباص في ألمانيا

حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير من إهمال مقرات شركة ايرباص في ألمانيا، في إطار اعتزام الشركة الاستغناء عن 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران.



وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأربعاء إن حكومة بلاده تتوقع أنه لن يتم تفضيل دولة ما أو إهمال دولة ما في إعادة هيكلة المجموعة الأوروبية لصناعة الطائرات.



وتعتزم ايرباص شطب آلاف الوظائف في ألمانيا أيضا.



وأضاف التماير أن ايرباص مثل شركات أخرى تمر بمرحلة إعادة هيكلة صعبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقال إن ايرباص كانت قبل الأزمة، مثل لوفتهانزا، شركة قادرة على المنافسة وذات مكانة قوية في السوق العالمية.



وتابع التماير أن الحكومة الألمانية لها مصلحة في أن تتجاوز الشركتان الأزمة بدون ضرر.



وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت تقديم حزمة مساعدات بقيمة تسعة مليارات يورو لإنقاذ لوفتهانزا من تداعيات كورونا.



وأشار التماير إلى خطط الائتلاف الحاكم الرامية إلى تقديم مليار يورو لدعم إنتاج الطائرات التي تتسم بقلة انبعاثاتها وضوضائها.



ويعمل لدى ايرباص في ألمانيا نحو 46 ألف شخص في 30 موقعا.