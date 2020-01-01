 الصناعات العسكرية السعودية توقع عقد تصنيع مدرعة محليا - بوابة الشروق
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الصناعات العسكرية السعودية توقع عقد تصنيع مدرعة محليا

السعودية - ارشيفية
السعودية - ارشيفية
الرياض - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 6:55 م
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وقال بيان اليوم أن الهيئة عملت بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على "مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة" التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن أن تصنيع العربة الجديدة محلياً، يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنّعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ولدعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا.

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