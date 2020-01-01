عناني: الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أن إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية.



وقال وزير السياحة والآثار -في تصريح صحفي على هامش إعادة افتتاح المتحف المصري بالتحرير اليوم الأربعاء- إن الفتح التدريجي يعد فرصة جيدة للمصريين لزيارة الأماكن الأثرية المختلفة وممارسة حقهم الأصيل في التعرف على حضارة مصر العريقة.



وأضاف أن إعادة فتح المتحف المصرى بالتحرير تأتي ضمن المتاحف والمواقع الأثرية التي يتم افتتاحها تدريجيا بالمحافظات المختلفة منها القاهرة والإسكندرية ومطروح والغردقة والأقصر وأسوان، وأنه تمت اليوم إعادة فتح منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي بالقاهرة، ومتحف النوبة، معابد أبو سمبل وفيله بأسوان،ومعبد الأقصر ومعبد الكرنك والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر.



وأعرب الوزير عن تقديره لاهتمام الاعلام وخاصة المصري بحضور وتغطية الأحداث الأثرية بشكل ملحوظ عام بعد عام، متوجها لهم بالشكر على دورهم في الترويج للسياحة والآثار والمتاحف المصرية داخل كل بيت مصري، لافتا إلى أن قصر البارون قد شهد أمس في أول أيام افتتاحه للجمهور إقبالا ملحوظا من المصريين الذين كانوا في انتظار افتتاحه لأول مرة وزيارته.



وتمت أواخر يونيو الماضي إعادة فتح متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومتحف مطروح وكهف روميل بمحافظة مطروح، ومتحف المجوهرات وقلعة قايتباي وعامود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية.