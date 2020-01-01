تركيا: التحقيق مع شركات سيارات ألمانية في اتهامات بمخالفة قانون المنافسة

كشفت وسائل إعلام تركية، أن هيئة حماية المنافسة في تركيا بدأت، اليوم الأربعاء، في إجراء تحقيق مع عدد من شركات تصنيع السيارات الألمانية في اتهامات بمخالفة قانون المنافسة التركي.



وأوضحت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، أن هذه الشركات هي أودي وبورشه وفولكس فاجن ومرسيدس-بنز و بي إم دبليو.



واستشهدت الجهة الرقابية بادعاءات تتعلق بقيام هذه الشركات بمشاركة مزعومة لمعلومات حساسة وتصرفات معيبة تتعلق بالتعاون الأمني والبيئي، وقالت الهيئة إن النتائج الأولية كافية لبدء التحقيق بدون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل حول ما يمكن أن يحدث لاحقا.



وجاء القرار بعد 4 ساعات من إعلان فولكس فاجن تخليها عن خطط لفتح مصنع جديد في تركيا بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.



وقالت فولكس فاجن إن القرار صدر بعد " انهيار الطلب العالمي على السيارات بسبب أزمة كورونا".