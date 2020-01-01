تقرير للبنتاجون: روسيا تستهدف التعجيل بخروج أمريكا من أفغانستان

أفاد تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بأن روسيا تعمل بنشاط مع طالبان وجماعات الأخرى في أفغانستان على تسريع انسحاب القوات الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وذكر التقرير أن هدف روسيا هو "كسب نفوذ متزايد في أفغانستان، وتعجيل الانسحاب العسكري الأمريكي"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وعلى ذات الصعيد، استبعد البيت الأبيض إمكانية تحديد ما إذا كانت روسيا قد رصدت مكافآت لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، حيث ألقى مسؤول رئيسي باللوم على التسريبات في عرقلة جمع المعلومات الاستخبارية.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، اليوم الأربعاء، "قد يكون من المستحيل الآن الوصول إلى حقيقة هذا الأمر، لأن بعض المسؤولين الحكوميين قرروا في مكان ما تسريب المزاعم قبل أن تتاح لنا الفرصة للحصول على حقيقتها".

وأضاف: "قد لا نصل مطلقا إلى حقيقة الأمر وهذا وضع مخز"، حيث سعى إلى إعادة تركيز الانتباه على قضية التسريبات، وهي مشكلة مرتبطة بوجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.