أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 270 مليار دولار أسترالي (190 مليار دولار أمريكي) خلال العقد المقبل.

ويتضمن تعزيز الإنفاق الدفاعي شراء أسلحة الضربات بعيدة المدى المتقدمة لأول مرة، بالإضافة إلى تجربة أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت .

وقال موريسون إن الإعلان، وهو جزء من التحديث الاستراتيجي الدفاعي لعام 2020، يشير إلى "تغيير رئيسي في الموقف الدفاعي الأسترالي، حيث أنه يعطي الأولوية لمنطقة المحيط الهادئ - الهندي"، محذرا من أن العالم في فترة ما بعد الوباء سوف يصبح أكثر خطورة.

وذكر رئيس الوزراء في كانبرا: "هذه هي الحقيقة البسيطة. حتى ونحن نحدق في جائحة كوفيد في الداخل، نحتاج أيضا إلى الاستعداد أيضا لعالم ما بعد كوفيد الذي هو أفقر وأخطر وأكثر اضطرابا".

وأضاف موريسون أن أستراليا لم تشهد مثل هذا الغموض الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتعرض فيه علاقة كانبرا مع بكين، شريكها الاقتصادي الأهم، لضغوط شديدة، مع اتهامات بالتجسس وهجمات إليكترونية .

وعلى الرغم من أن موريسون لم يحدد بصراحة أن التهديدات من الصين أدت إلى زيادة الإنفاق، فقد قال إن أستراليا بحاجة إلى الاستعداد لأن "منطقة المحيط الهادئ - الهندي هي مركز للمنافسة الاستراتيجية المتزايدة".

وقال أيضا إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "متوترة على أحسن تقدير، حيث تتنافسان على التفوق السياسي والاقتصادي والتكنولوجي".

وفي عام 2016، وعدت أستراليا بإنفاق 195 مليار دولار على مدى العقد على الدفاع.