اعترف مسؤولو نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء بارتكاب عدة أخطاء في مختلف النواحي، وأعلنوا عن خطة لتوفير الكثير من نفقات النادي المثقل بالديون.

وقال ألكسندر جوبست رئيس التسويق في النادي :"اليوم يشكل نقطة تحول بالنسبة لشالكه"، وذلك بعد يوم واحد من استقالة كليمنس تونيس من رئاسة مجلس الإشراف، بعد أن قضى 19 عاما في المنصب.

وأضاف جوبست :"لا يمكننا ببساطة الاستمرار هكذا. كانت الصورة العامة لشالكه سيئة للغاية في الأشهر القليلة الماضية. نود الاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبناها."

وعلى الملاعب، تراجعت نتائج شالكه بشكل كبير ليتراجع من المركز الخامس في الشتاء إلى المركز الثاني عشر، حيث أخفق في تحقيق أي انتصار خلال آخر 16 مباراة.

وخارج الملاعب، واجه مسؤولو النادي انتقادات حادة بسبب تعاملهم مع المشجعين الذين سعوا إلى استراداد أموال تذاكر المباريات التي تقرر إقامتها بدون حضور جمهور، وذلك بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما واجه تونيس موجة من الانتقادات بداعي أن واحد من مصانع اللحوم المصنعة، المملوكة له، كان له دور في انتشار العدوى بكوفيد-19 بشكل كبير.

وقال جوبست :"نحن كمجلس إدارة، مسؤولون، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور. وندرك أننا فقدنا الكثير من الثقة والمصداقية."

وقال جوبست ويوخن شنايدر مدير الكرة بالنادي، إن شالكه بحاجة إلى توفير كبير في النفقات، وذلك بعد الإعلان قبل 12 شهرا عن ديون بلغت نحو 200 مليون يورو (225 مليون دولار) وفي ظل المزيد من الخسائر المتوقعة بسبب أزمة كورونا.