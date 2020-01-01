ماكرون يتعهد بدعم غرب أفريقيا في محاربة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن وجوده في العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في قمة الساحل الأفريقي إشارة واضحة لتولي الاتحاد الأوروبي محاربة الإرهاب في منطقة الساحل وجعله هما أوروبيا، فيما حذرت دول غرب أفريقيا من أن التطرف العنيف والأزمة الليبية يساهمان في الاضطرابات في المنطقة.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في قمة الثلاثاء شارك فيها الرئيس الفرنسي وقادة أفارقة أخرون، إن التطرف ينتشر في المنطقة بصورة مثيرة للقلق.

وتتولى موريتانيا الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس التي تضم أيضا بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر.

وطالب ولد الغزواني بحل عاجل للازمة الليبية التي "تعصف بالأمن في منطقة الساحل الأفريقي وتغذي الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال".

ودعا الرئيس الموريتاني مجموعة العشرين إلى الإلغاء الكامل لديون دول الساحل.

وقال ماكرون إن النصر ممكن وأن العدو الوحيد هو إرهاب الإسلاميين المتطرفين حيث تعهد بدعم أوروبا المستمر.

وبدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الثلاثاء أعمال قمة دول مجموعة الساحل وفرنسا بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورؤساء تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو.

وتبحث القمة تعزيز القوة المشتركة لدول الساحل وتمويل جيوش دول المنطقة وبسط نفوذ الدولة على المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ودعم التنمية ومكافحة الفقر في دول الساحل ومديونيتها في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وقال ماكرون إنه تم تحقيق نجاحات حقيقية في الأشهر الستة الماضية وأن القوات الفرنسية ستبقى في المنطقة طالما ظلت هناك حاجة لها.

وكان ماكرون قد قال في تصريح صحفي أدلى به ظهر اليوم في نواكشوط " هذا هو التضامن الأوروبي مع أفريقيا الذي نريد أن نطوره".

وأوضح أن محاربة الإرهاب في الساحل ستكون من الآن فصاعدا هدفا لأوروبا، مشيرا إلى أن فرنسا واوروبا ستواصلان دعم المكتسبات التي تحققت في مجال الأمن وتخفيف المديونية وتعزيز قدرات جيوش دول الساحل وتعزيز هيبة وسلطة الدولة على مناطق واسعة من منطقة الساحل.

وذكر ماكرون أن اغتيال زعيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي أظهر تحسنا كبيرا في التنسيق للعمليات العسكرية في منطقة الساحل.

وبحثت قمة الساحل متابعة تنفيذ قرارات قمة "بو" التي عقدت بفرنسا مطلع العام الحالي والتي قررت الإبقاء على الوجود العسكري في منطقة الساحل وتكثيف العمليات ضد الجماعات المسلحة.

وناقشت القمة سبل تعزيز القوة المشتركة لدول الساحل، والدعم المالي لجيوش هذه الدول، وبسط نفوذ الدولة على المناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة ودعم التنمية ومكافحة الفقر في دول الساحل.

وشاركت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.