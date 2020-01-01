 وزير الري: أجرينا محاكاة أظهرت احتمال غرق السودان بالكامل إذا انهار سد النهضة الإثيوبي - بوابة الشروق
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وزير الري: أجرينا محاكاة أظهرت احتمال غرق السودان بالكامل إذا انهار سد النهضة الإثيوبي

حسام عماد
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:28 م

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن السودان تتخوف من الانهيار المفاجئ للسد، وأكثر ما يعم الخرطوم في الحقيقة أمان السد، لأن في موسم الفيضان تتزايد المياه على السدود السودانية، ولكن في حالة انهيار سد النهضة من الممكن تدمير كل السدود السودانية.

أضاف «عبدالعاطي»، في حوار ببرنامج «مساء DMC»، مساء الأربعاء، أن هناك مشاكل في أمان سد النهضة وبعض الدراسات طلبت تعديلات، وأن الإثيوبيين قالوا إنهم نفذوا المرحلة الأولى ولكن باقي المراحل لا يوجد شفافية في عرضهم للموقف الحقيقي.
وأكد وزير الري أن مصر أقامت محاكاة لانهيار السودان في جامعة القاهرة وبعض المراكز البحثية أظهر احتمالات كبيرة بأن الانهيار سيصنع موجة بارتفاع 26 مترا قد تؤدي لإغراق السودان.

وطالب إثيوبيا بإبداء حسن النوايا، عبر توقيع اتفاقية تضمن للسودان حمايتها من الغرق أو التضرر، ولمصر أمنها المائي.

وأشار إلى تمسك مصر بالتفاوض إلى نهاية، وأنها لم تتعنت أبدا في أي جولة حوار، وترحب دائما بالتعاون في إنشاء أي سد في المستقبل.

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