مصرع 19 شخصا إثر انفجار بمركز طبي في إيران

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرون، إثر حادث حريق وقع بمركز طبي في العاصمة الإيرانية (طهران).

وقال رئيس مركز الطوارئ في العاصمة الإيرانية بيمان صابريان -في تصريح أدلى به لمراسل وكالة "ارنا" الإيرانية اليوم الأربعاء- إن الانفجار أسفر عن 19 شخصا، مشيرا إلى أن بينهم 15 امرأة و4 رجال، وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى "الشهداء" في تجريش شمال العاصمة.

وفي سياق متصل، نفى مساعد وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي، بأن يكون مركز "سينا" الطبي الذي تعرض لحادث انفجار وحريق، مركزا للطب النووي.

وأفاد بأن الحادث قيد الدراسة في الوقت الحاضر، مضيفا أن مركز "سينا" كان مركزا لطب الأسنان والتصوير بالأشعة وكانت تجري فيه بعض العمليات الجراحية البسيطة.

ونفى بعض الأخبار الواردة في الأجواء الافتراضية التي ادعت وجود مواد مشعة في مكان الحادث، وقال إن هذا المركز الطبي كان يضم أيضا قسما للتصوير بالأشعة.

ويذكر أن حريقا شب في مستوصف "سينا" شمال العاصمة الإيرانية طهران مساء أمس، أعقبه انفجارا قيل أنه بسبب أسطوانة أكسجين.

وخلال عملية الإطفاء، قام رجال الإطفاء والطوارئ وفرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر بإخلاء الأفراد الذين كانوا في ظروف غير آمنة من طوابق المبنى والأبنية المجاورة.