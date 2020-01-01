الطيران المدني العراقي: استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد

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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء ،عن استمرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد حتى 15 من شهر يوليو الجاري.

وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء " نينا " أن التعليق يشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد.

واكدت ان : العمل على منحها الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج ،استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة كورونا).