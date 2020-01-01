تايلاند تعيد فتح المدارس والحانات والحدود أمام بعض الأجانب

أعادت تايلاند فتح حدودها اليوم الأربعاء أمام بعض الأجانب، في حين استأنفت المدارس والحانات وبيوت الدعارة عملها في ظل إجراءت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

واصطف الطلاب خارج المدارس صباح اليوم في انتظار قياس المدرسين لحرارتهم قبل أن يبدأوا يومهم الدراسي الأول بعد العودة للدراسة.

وصدرت الأوامر للحانات بالإغلاق بحلول منتصف الليل، كما يتعين على الزبائن في بيوت الدعارة التسجيل في تطبيق تعقب إلكتروني تابع للحكومة أو تسجيل اسمائهم في سجل خاص بالمترددين على بيوت الدعارة بالنسبة لكل زيارة لها.

كما تم اليوم رفع الحظر المفروض على الرحلات الجارية القادمة للبلاد، مما يتيح بدخول بعض الأجانب وليس السائحين إلى تايلاند.

ويسمح للأجانب من الدبلوماسيين وطواقم العمل بالطائرات والمقيمين والذين لهم أفراد أسر تايلانديين بدخول البلاد، بالإضافة إلى الطلاب الذين يسافرون لأسباب طبية.

وسوف يطلب من الكثير من الزائرين دخول برنامج حجر صحي حكومي بتكلفة تتراوح ما بين 32 ألف و 144 ألف بات ( 1000 إلى 4665 دولار) مقابل الاقامة في منشأة حجر صحي حكومية لمدة 14 يوما.

كما فتحت اليوم معظم الأعمال التجارية، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعادت بعض المتنزهات الوطنية والجزر فتح أبوابها.

قد سجلت تايلاند 3173 حالة إصابة بالفيروس و 3059 حالة شفاء و 58 حالة وفاة.