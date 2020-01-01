كولومبيا تعتزم خفض مخصصات مواجهة جائحة كورونا في العام المقبل

قال خوان بابلو زاراتي نائب وزير مالية كولومبيا في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الأربعاء إن بلاده تعتزم إلغاء الجزء الأكبر من مخصصات الأنفاق التي رصدتها في العام الحالي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، عندما تضع ميزانية العام المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زاراتي قوله إن كولومبيا لن تحتاج إلى زيادة مواردها المالية من خلال الضرائب لتوفير التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها المالية خلال السنوات المقبلة، والمقدرة بنحو 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.



وأشار نائب وزير المالية إلى أن معدل نمو الدين العام لكولومبيا معقول، وأن البلاد بعيدة للغاية عن خطر حدوث أزمة ائتمان كما حدث في أواخر تسعينيات القرن الماضي.



كانت الحكومة الكولومبية قد قررت في 11 أيار/مايو الماضي السماح لملايين العمال بالعودة إلى أعمالهم وتقليص القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية، رغم استمرار تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



كما سمح الرئيس الكولومبي إيفان دوك باستئناف النشاط في أجزاء أخرى من الاقتصاد، ومنها متاجر الجملة للسيارات والاثاث والمكتبات ومتاجر الحديد وورش الميكانيكا ومحال تنظيف الملابس.