3 سيناريوهات لتغييرات مرتقبة في تشكيل الحكومة الفرنسية

"لوباريزيان": إبقاء فيليب رئيسا للوزراء للاستفادة من شعبيته أو اسناد المنصب إلى وزير الخارجية أو وزيرة الدفاع

بعد الهزيمة التي تلقاها حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" في الانتخابات البلدية وتقدم حزب الخضر، رسمت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، الأربعاء، 3 سيناريوهات محتملة لتغييرات مرتقبة في تشكيل الحكومة الفرنسية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في قصر الإليزيه قوله إن "الرئيس الفرنسي سيلتقي خلال ساعات مع رئيس الوزراء إدوارد فيليب، لتقديم استقالة حكومته"، موضحاً أنه من المفترض أن تتحالف الحكومة المقبلة مع عناصر من حزب الخضر بعد تقدمهم في الانتخابات البلدية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأسبوع يعد حاسماً خلال العامين المتبقيين من ولاية ماكرون التي مدتها خمس سنوات"، مضيفة أنه " يبدو أن الرئيس الفرنسي يريد أن يعطي حياة جديدة لرئاسته، و"مسارًا جديدًا" متمثل في الاتجاه إلى تعديل وزاري كبير.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنه من بين السيناريوهات المطروحة الابقاء على فيليب للاستفادة من إرتفاع شعبيته لاسيما خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، وأيضاً لضمان عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة 2022 أمام ماكرون، مع تغييرات جذرية في صفوف الوزراء، أبرزها رحيل وزيرة العمل الفرنسية موريل بينيكود، ووزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، مارلين شبايا.

وتابعت أنه يتعين على الرئيس الفرنسي انتظار فحص الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة لتقييم أداء الوزارات قبل إجراء التعديل الوزاري وهذا الإجراء من شأنه سيؤخر إعلان الفريق الحكومي الجديد لعدة أيام، ولكن سيتم على الأرجح الأربعاء المقبل على أقصى تقدير"، وفقاً لمصدر مقرب من ماكرون.

أما السيناريو الثاني المطروح، فهو التغيير الكامل للحكومة لتفرغ فيليب لقيادة بلدية "لو هافر" التي فاز برئاستها، مع طرح اسم وزير الخارجية الحالي جون إيف لودريان الذي يحظى بشعبية مرتفعة واحترام من أحزاب اليمين واليسار رغم كونه اشتراكياً، لكنه المرشح المفضل منذ فترة طويلة".

ويتمثل السيناريو الثالث فى تولي وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لتصبح أول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة منذ ثلاثة عقود (أخر امرأة تولت المنصب إديث كريسون).