الشرطة الإيطالية تصادر 84 مليون قرص كبتاجون من إنتاج داعش في سالرنو

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صادرت الشرطة الإيطالية 14 طنا من عقار الـ (كبتاجون) من إنتاج تنظيم داعش الإرهابي في سوريا لتمويل الإرهاب وذلك في ميناء سالرنو جنوب نابولي.

ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الشرطة قولها إن العقار المستخدم ينتمي لعائلة الأمفيتامينات ويستخدم في الشرق الأوسط لمعالجة الخوف والتعب والإرهاق والألم لدى المسلحين وتم العثور عليه في مخبأ الإرهابيين في باريس عام 2015. وأطلق عليه "عقار داعش" أو "عقار الجهاد".

وقالت الشرطة إنها ضبطت 84 مليون قرص ما يجعلها أكبر كمية يتم ضطبها على الإطلاق بقيمة تربو على المليار يورو.

وأضافت الشرطة أن المخدرات كانت مُخبأة في اسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي حتى لا تكتشفها المواسح الضوئية.

ويستخدم داعش الكابتاجون والأمفيتامينات الأخرى لجميع مقاتليه ويسيطر على توزيعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط.