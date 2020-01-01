موسكو: مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران أمر من الخيال

أعلن الممثل الدائم لروسيا في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في فصل الخريف أمر من الخيال وليس لديه فرصة أن يتحقق.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء عن نيبينزيا، قوله: "منذ البداية قلنا إن مشروع القرار الأمريكي بشأن الحصار المفروض على إيران هو خيالي ولن يمر ولن يكون هناك سبب لأي مفاوضات".

يُشار إلى أن المسودة الأمريكية تنص على أنه "ينبغي على جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن تعرقل الإمداد المباشر أو غير المباشر لإيران بالأسلحة والمواد ذات الصلة، أو نقلها إلى إيران عبر أراضيها أو عن طريق سفنها أو طائراتها".

وتتضمن الوثيقة حظرًا على توريد أو بيع أو نقل الأسلحة من إيران.