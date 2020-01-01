السفارة الروسية في كييف: فتح مراكز الاقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية

أعلن المكتب الصحفي للسفارة الروسية في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأربعاء، فتح جميع مراكز الاقتراع في أوكرانيا للتصويت على التعديلات الدستورية.

وجاء في بيان أصدره المكتب الصحفي (ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية): "تم فتح جميع مراكز الاقتراع في الموعد المحدد، وأدلى أول مشارك بصوته"، فيما يستمر التصويت في المراكز الأوكرانية حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

ويوافق اليوم الأربعاء تصويتا وطنيا على التعديلات الدستورية والتي كان من المقرر أن تجري في 22 أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الوضع الوبائي المعقد في روسيا.

ووافق مجلس الاتحاد الروسي، قبل ذلك، على قانون التعديلات الدستورية الجديدة، بعد أن أقره مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وتكرس التغييرات التي أدخلت على الدستور، المتطلبات الجديدة المطروحة أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة ومسئولي الدولة من مختلف المستويات، من بينها توطيد الضمانات الاجتماعية التي تمنحها الدولة للمواطنين وتغيير صلاحيات البرلمان وحظر التفريط بالأراضي الفيدرالية وتحديد وضع اللغة الروسية.