6 قتلى و17 مصابا جراء انفجار بمحطة للطاقة الحرارية بالهند

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أعلن مسؤولون هنود، أن ستة عمال على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون بحروق جراء انفجار غلاية بمحطة للطاقة الحرارية في جنوب الهند اليوم الأربعاء.

ووقع الانفجار بمحطة "إن إل سي الهند" التي تديرها الحكومة في منطقة كودالور، الواقعة على مسافة نحو 180 كيلومترا جنوب مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو جنوب غربي البلاد.

وقال جورو سواميناثان، المتحدث باسم الشركة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الغلاية لم تكن تعمل. نجري تحقيقا بشأن الحادث. لقد وقع انفجار أعقبه حريق، وهو ما أدى إلى إصابة بعض العمال".

وأضاف أنه لا يوجد حاليا مفقودون، وأن هناك 16 مصابا يخضعون للعلاج في مستشفيات تشيناي.

وهذا هو ثانى انفجار تشهده المحطة خلال أسابيع، وأصيب ثمانية عمال بحروق في مايو عندما انفجرت غلاية.

وتتجاوز القدرة الإنتاجية للمحطة 6000 ميجاوات، ويعمل بها 26000 عامل.

وتشهد المصانع الهندية حوادث وحرائق متكررة، وذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة.