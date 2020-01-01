ميركل تؤيد وزير داخليتها في خلافه مع صحيفة هاجمت الشرطة

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن دعمها الكامل لوزير داخليتها هورست زيهوفر في خلافه مع صحيفة "تاجس شبيجل" التي كانت هاجمت الشرطة في مقال لها.

وخلال استجواب للحكومة في البرلمان، قالت ميركل اليوم الأربعاء إنها تؤيد زيهوفر في أنه جعل من المقال مناسبة لإجراء محادثة مع الصحيفة ومع مجلس الصحافة الألماني، واستطردت أن هذا هو " الطريق الصحيح تماما، ولهذا فإن وزير الداخلية يحظى بدعمي الكامل".

ولم تتطرق ميركل إلى إعلان زيهوفر الأول اعتزامه تحرير محضر ضد كاتبة العمود في الصحيفة التي انتقدت الشرطة وتحدثت عن أفكار حول المكان الذي يمكن أن يعمل فيه أفراد الشرطة في حال تم إلغاء هذه الهيئة، وذكرت الكاتبة في نهاية المقال :" وبشكل عفوي خطر لي خيار واحد، ألا وهو مقلب القمامة، لكن ليس كعاملين يحملون مفاتيح المكان بل على كومة القمامة حيث تحيطهم فقط النفايات، فهم سيشعرون بالتأكيد بأحسن حال بين نظرائهم".

وبعد أربعة أيام، قرر زيهوفر عدم التقدم ببلاغ، وأعلن بدلا من ذلك عن دعوة رئاسة تحرير الصحيفة للحديث معها في الوزارة، واقترحت بربارا يونجه، رئيسة تحرير الصحيفة في المقابل أن يقوما معا بزيارة مدرسة الشرطة في أويتين.

وقالت ميركل:" أعتقد أننا أظهرنا رد فعل صحيحا تماما بأن وقفنا من ناحية خلف شرطتنا وموظفي أمننا، ومن ناحية أخرى أننا بحثنا عن الحوار في الموضع الذي رأيناه ضروريا، وهكذا يكون التعامل بين الديمقراطيين بعضهم بعضا".

من جانبه، اتهم جوتفريد كوريو، نائب البرلمان عن حزب البديل من أجل ألمانيا، المستشارة بأنها منعت "محضرا كان واجبا".