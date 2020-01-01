طلب إحاطة في البرلمان عن ظاهرة الوصفات الطبية المنتشرة عبر الإنترنت

توجهت فايقة فهيم إبراهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن ظاهرة الوصفات الطبية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين.

وأضافت فهيم، خلال طلب إحاطتها اليوم، شهدت الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الوصفات الطبية عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم الترويج للكثير من الأدوية الطبية والمستحضرات العشبية وبيعها إلكترونيا.

وأكدت فهيم، أن الأمر تجاوز ذلك إلى تبادل الخبرات عبر مجموعات فيسبوكية، لا نعرف ما هية الأشخاص التي ورائها ولا مؤهلاتهم العلمية، ويغلب عليها طابع العشوائية وعدم الدقة لا في التشخيص ولا في وصف الأدوية ممّا قد يؤدي لكوارث لا تحمد عقباها على صحة المواطنين.

وشددت نائبة البرلمان، على أن لا يجب الاستناد إلى المعلومات الطبية المقدمة من أي موقع، فالمعلومات الطبية قابلة للتغيير بسرعة، وقد تكون المعلومة انتهت صلاحيتها أو خاطئة، لذا يجب الابتعاد عن تطبيق أي وصفة طبية منتشرة عبر المواقع الإلكترونية بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية من دون إشراف الطبيب.