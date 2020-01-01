جونسون يقول إن بلاده ستمهد الطريق لمنح مواطني هونج كونج الجنسية البريطانية

ذكر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون أن بلاده ستمهد الطريق لثلاثة ملايين مواطن في هونج كونج ، يحملون ما تعرف بـ"جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار"، للحصول على الجنسية البريطانية الكاملة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأربعاء.



وأضاف جونسون أمام البرلمان أن قانون الأمن الصيني يمثل "انتهاكا واضحا وخطيرا للإعلان المشترك البريطاني الصيني.



وتابع جونسون أنه ينتهك درجة كبيرة من الحكم الذاتي لهونج كونج ويتضارب مع القانون الأساسي لهونج كونج.



وضاف جونسون: "لقد أوضحنا أنه إذا استمرت الصين في المضي قدما في هذا الطريق، سنقدم طريقا جديدا لهؤلاء الذين يحملون جوازات سفر بريطانية لما وراء البحار لدخول المملكة المتحدة، مما يمنحهم تصريحا محدودا للبقاء مع القدرة على العيش والعمل في المملكة المتحدة بالتالي تقديم طلب للحصول على الجنسية وهو ما سنفعله تحديدا الآن.