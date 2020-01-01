وفاة واحدة جديدة وإصابة 75 بفيروس كورونا بين صفوف الجالية الفلسطينية في العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين الجالية الفلسطينية في السعودية، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس في صفوف الجالية حول العالم إلى 161 حالة وفاة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية -في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاربعاء- عن تسجيل 75 إصابة جديدة بالفيروس بين جالياتنا في العراق وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بينها إلى 2661 إصابة، فيما سجلت 44 حالة تعاف، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 1397.

وقالت الوزارة إن فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أكد تثبيت رحلة للخطوط الملكية الأردنية في 10 يوليو الجاري، لإجلاء دفعة من العالقين في الجمهورية التركية.

وأضافت أن فريق عملها المصغر قام بالتعاون مع سفارات دولة فلسطين لدى عمان، وتونس، ولبنان، وتركيا، بترتيب إجلاء العالقين في كل من تونس ولبنان، عبر مطار إسطنبول الدولي، ومن ثم الى مطار الملكة علياء الدولي على متن طائرة الملكية في 10 يوليو، ومنه الى ارض الوطن، مشيرة إلى أنه تم حل مشكلة عدد من العالقين في دول أخرى بالطريقة ذاتها.

وأوعزت الوزارة لسفارتي دولة فلسطين لدى تونس ولبنان، بضرورة الإعلان عن ذلك لجميع العالقين المسجلين في القوائم المعتمدة، والطلب منهم المبادرة فورا لشراء تذاكر السفر والحجز إلى إسطنبول، وعلى الملكية الى عمان.

وأوضحت أن فريق عملها المصغر الذي يقوم بالتنسيق لحملة "عودة الأحباب" أكد وصول 159 مواطنا وطالبا من العالقين في الجمهورية التركية إلى ارض الوطن، ليبلغ عدد العائدين من تركيا 715، فيما بلغ عدد القادمين من الأردن اليوم 297 مواطنا.