اتحاد الكرة يوافق على إجراء الأندية 5 تغييرات في الدوري

وافقت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إجراء كل ناد 5 تغييرات في المباراة الواحدة ببطولة الدوري الممتاز المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد منح الأندية إمكانية إجراء خمس تغييرات خلال المباراة الواحدة لتفادي الإصابات العضلية للاعبين في ظل حصولهم على فترة راحة لمدة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما قرر اتحاد الكرة تعيين ثلاثة مراقبين في المباراة، على أن يكون هناك مراقب أمني وطبي ورياضي خلال مسابقة الدوري.

وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، قد قرر عودة مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 يوليو المقبل بناءا على توجيهات الدولة تطبيقا لمبدأ التعايش مع فيروس كورونا.