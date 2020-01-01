هايدي موسى تنتهي من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة

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انتهت المطربة الشابة هايدي موسى، من تسجيل أغنية اجتماعية جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، لم تستقر على اسمها حتى الآن.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد فخراني، وتوزيع محمد الشاعر وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان في أول تعاون بينهما.

وتستعد هايدي لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا لطرحها.

يذكر أن هايدي بدأت مسيرتها الفنية من خلال اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وقدمت عام ٢٠١٨، أول ألبوم غنائي لها بعنوان "حنية الدنيا"، ويضم الألبوم 12 أغنية.

كما تستعد حالياً لخوض تجربة الدراما التلفزيونية للمرة الثانية، بعد مشاركتها الأولى في مسلسل (لأعلى سعر) بطولة الفنانين نيللي كريم، وزينة، وأحمد فهمي والذي عرض في موسم رمضان ٢٠١٧.