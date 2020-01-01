بومبيو يرفض مناقشة مزاعم المكافآت الروسية لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء الصحفيين الأمريكيين بنشر معلومات كاذبة حول تقارير عن عرض روسيا مكافآت مالية على مُسلحين مدعومين من حركة طالبان الأفغانية لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

ورفض بومبيو خلال مؤتمر صحفي -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- مناقشة ما يعرفه من معلومات استخباراتية عن قضية المكافآت الروسية، قائلا إن مثل هذه المناقشة في العلن قد تضع حياة الجنود الأمريكيين في خطر.

وموجها كلامه لأحد الصحفيين الذين سألوا عن تقارير المكافآت الروسية، قال بومبيو: "كثير مما تقوله يشير إلى معلومات لا أعتقد أنك تملكها حقا"، مضيفا: "لن أضع حياة الشباب (من الجنود الأمريكيين) بأفغانستان في خطر كما فعلت بعض الهيئات الإعلامية.. وينبغي عليك أيضا ألا تكون جزءا من ذلك".

واستمر بومبيو في رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول القضية في إصرار على أن كل معلوماتهم مجرد افتراضات لا تعكس الواقع، لكنه في النهاية أكد أن الحكومة الأمريكية استجابت بشكل دقيق وصحيح، وأن الجيش الأمريكي على علم بتلك التهديدات ومدى مصداقيتها.

وقال بومبيو إن "حقيقة انخراط الروس في أفغانستان في طريقة مضادة للولايات المتحدة الأمريكية ليس بأمر جديد"، مضيفا أن الولايات المتحدة نظرت في الموضوع بجدية وتعاملت معه بشكل ملائم.

وأشار بومبيو إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت مصادر تُقدر بنحو 7 مليارات دولار لمواجهة التهديدات القادمة من موسكو، لافتا إلى جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاقية جديدة للحد من التسلح الحديث بعد انسحابها من اتفاقية الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا، بجانب مواجهة الولايات المتحدة لروسيا في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير خاصة بتحفيز روسيا للمسلحين على قتل القوات الأمريكية في أفغانستان، والتي أوردتها أولا صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، بأنها "خدعة".