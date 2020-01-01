تعهد المانحون الدوليون في مؤتمر يتناول الصراع السوري والذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الثلاثاء بتقديم مبلغ بقيمة 9ر6 مليار يورو (7ر7 مليار دولار)، على الرغم من أن منظمة أوكسفام الخيرية حذرت من أن هذا الرقم "ببساطة لا يكفي".

وقال مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، يانيز لينارسيتش، إنه "يتشرف" بأن يعلن عن تمويل بقيمة 9ر4 مليار يورو لعام 2020، بالإضافة إلى ملياري تعهدات تقدم على عدة سنوات.

وسيتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل المساعدات الغذائية والطبية والتعليم لملايين السوريين النازحين أو الذين أجبروا على النفي - وكثير منهم يعيشون في حالة من انعدام الأمن الغذائي.

وتتطلع الأمم المتحدة إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار للبرامج التي تدعم أولئك الذين تضرروا من الصراع هذا العام، ويعتبر مؤتمر اليوم جزءًا من الجهود المتواصلة لتحقيق ذلك.

وقالت مارتا لورينزو المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام في بيان "إنه لأمر مروع ألا يدرك المجتمع الدولي الحاجة الملحة لعلاج هذا الوضع".

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المؤتمر أظهر "أننا لا ننسى الصراع المستمر، ولا ننسى معاناة الشعب السوري".

كما شكر بوريل مصر ولبنان والأردن والعراق وتركيا على تضامنهم المستمر في استضافة العديد من اللاجئين.

وعقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مؤتمرا اليوم الثلاثاء لدعم جهود جمع الأموال لملايين السوريين الذين أجبروا على النفي خارج بلادهم أو يعيشون بدون أمن غذائي.

وعقد المؤتمر في صيغة افتراضية وسيجمع أطرافا من المجتمع المدني السوري ومنظمات دولية والدول المستضيفة للاجئين.

ويعتبر الهدف الأساسي للمؤتمر على الورق هو العمل من أجل حل سياسي في البلد الذي مزقته الحرب، والذي يدخل الآن عامه العاشر من الصراع. لكن التركيز الرئيسي للمؤتمر – وهو الرابع من نوعه - ينصب على تخفيف جزء من المحنة الإنسانية للشعب السوري.

وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يعاني نحو 3ر9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 4ر1 مليون شخص في الأشهر الستة الماضية وهو أكبر عدد تم تسجيله على الإطلاق".

وأضافت أن سوء التغذية سجل مستوى قياسيا وزادت أسعار أصناف الطعام الرئيسية بنسبة 209% في المتوسط خلال الأشهر الـ12 الماضية.