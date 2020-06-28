تسجيل 11 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 11 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي بشأن التحديث اليومي لمستجدات تفشي الفيروس، أن ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا تم تسجيلها يوم أمس لسيدة في الستينيات من عمره ونجلها في الأربعينات من عمرها إضافة إلى مريض في السبعينيات وجميعهم من الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل صباح اليوم 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية خصوصا الخليل التي تم تسجيل نحو 200 إصابة فيها.

وبحسب الوزارة ، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 3045 منهم 11 حالة في العناية المكثفة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 634 حالة.

وتم الإعلان عن إغلاق عدة محافظات في الضفة الغربية بينها الخليل وبيت لحم ضمن إجراءات احترازية لمنع تزايد الإصابات بالفيروس.

كما أعلنت الحكومة الفلسطينية قبل يومين أنها أقرت عقوبات للمخالفين لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، ودعت إلى التقيد الصارم بتدابير الوقاية لمنع تفشي الفيروس "الذي عاد من جديد وبوتيرة أكبر".