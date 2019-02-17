يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعا افتراضيا "عن بعد" غدا الخميس، برئاسة مصر وعضوية كل من: الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، وليبيا.

ومن المقرر أن يقوم المكتب التنفيذي بالإعداد لأعمال الدورة العادية الـ43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب "عن بعد online" يوم الأحد المقبل برئاسة موريتانيا.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بأنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليه من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل جائحة كورونا، فقد دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) إلى عقد اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي "عن بعد" online.

وأشارت إلى أن اللجان الفنية المعاونة (الشبابية - الرياضية - المالية) عقدت اجتماعا لها خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو الماضي.

وأكدت أبو غزالة، حرص جامعة الدول العربية على دعم الشباب العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية للتصدي لجائحة "كوفيد-19" من خلال العمل معا من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الشباب العربي من هذا الوباء الخطير، وحرصا عليهم ومساعدتهم في ظل هذه الجائحة والذي يعد من بين أهم أولويات الجامعة العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إنه سيتم عرض العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم شبابنا العربي من برامج وانشطة وجلسات حوارية على جدول أعمال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب مثل مؤتمر حول الشباب العربي ما بعد جائحة كورونا، ومنتدى الشباب العربي الأوروبي السابع، وبغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2020، وبرنامج رحلة المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية، وجلسة حوارية حول الشباب العربي والثورة الصناعية، وجلسة حوارية حول ماذا يريد الشباب العربي للوصول لأهداف التنمية المستدامة ، كما يتضمن جدول الأعمال العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، ودورة تدريبية في مجال التسويق والاعلام الرياضي، والبرنامج العربي المتقدم في الاستثمار الرياضي في المنشآت الرياضية.

وأكدت أبو غزالة، أن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يعمل على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي ومستقبله في ظل جائحة كورونا، والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزرات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية لمواجهة هذه الجائحة.