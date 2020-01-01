اتحاد الكرة السعودي يعلن عودة الدوري 4 أغسطس المقبل

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي، عودة منافسات دورى الأمير محمد بن سلمان فى 4 أغسطس المقبل، وذلك بعدما توقف لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك نقلا عن العربية، حيث كانت قد انطلق معسكر الإعداد الداخلي لفريق الباطن في محافظة حفر الباطن، ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي للفريق، لاستكمال منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وسيجري الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعبه تحت إشراف مدربه البرتغالي خوسيه جاريدو، على أن يلاقي الأحد المقبل فريق الفيحاء وديًا في المجمعة.

ويحتل الباطن المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى برصيد 53 نقطة بعد مضي 28 جولة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فريق العين.