صرف معاشات يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلى للبنوك بدون احتساب عمولات

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وسيتم صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التي من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من أول يوليو 2020.

ومن جهته، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إنه تم البدء فى صرف معاشات يوليو بدءا من اليوم الأربعاء، من خلال ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخرى بدون احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أى ماكينة صراف إلى تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي، بالإضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل.

وأوضح عشماوي، في تصريحات له، أنه تم إصدار تعليمات إلى جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية، بهدف استمرار خدمة السحب أمام العملاء على مدار فترة عطلة البنك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وانتهاء الميزانية من اليوم وحتى يوم السبت على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو.

وأضاف عشماوي، أنه تم إصدار التعليمات لكافة مديري الفروع بالاهتمام بمتابعة ماكينات الصراف الآلي للاطمئنان على استمرارها في تقديم خدمة السحب دون توقف والتأكيد على عدم وقوع أي أعطال مفاجئة والقيام بإصلاحها على الفور، لعودتها للخدمة في أسرع وقت بهدف ضمان حصول العميل على الخدمة المصرفية بسهولة هذا بالإضافة إلى التأكيد على تطهير كافة الماكينات بشكل دوري.