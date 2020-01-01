رئيس حكومة بافاريا: رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي ستحسم مصير أوروبا

أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن اعتقاده بأن رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي هي "رئاسة مصيرية لأوروبا".

وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الثلاثاء: "أعتقد أن الشيء الأهم هو أن ننجح في تعزيز الفكرة الأوروبية وقيادة أوروبا برمتها خلال الأزمة".

وأضاف زودر أنه ليست ألمانيا وحدها التي تعاني في الوقت الراهن من مشاكل بسبب جائحة كورونا "والمشاكل في دول أخرى أكبر بصورة مختلفة، وقد شهدنا تباعداَ في فترة كورونا بالذات".

وأضاف زودر، أنه لهذا السبب، فإن من المهم تماما أن يتم تجميع الدول الأوروبية مرة أخرى، ورأى أن حزمة المساعدات المقترحة من ألمانيا وفرنسا "طريقا جيدة للغاية نحو ذلك".

وستتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد الأربعاء.

وأعرب زودر عن اعتقاده بأن ميركل بوصفها الأوروبية ذات الخبرة الأطول هي الاختيار المثالي لشغل المنصب من أجل دمج المصالح المتضاربة للدول ولتحضير أوروبا التي سترد بإشارة قوية ماليا وتنظيميا على "التحديات الوبائية التي سببتها أزمة كورونا وسترد بأمانة على التغير المناخي".

وأضاف زودر أنه يرغب أيضا في أن تبعث أوروبا بإشارة للمزيد من الاستقلالية في زمن المحن والاضطرابات، مشيرا إلى أن هذه الرغبة على قدر كبير من الأهمية نظرا للموقف في الولايات المتحدة والتحديات مع روسيا والصين "وفي النهاية سيبقى لأوروبا فقط أن تزيد من استقلاليتها والتقليل من الأنشطة المتشرذمة".