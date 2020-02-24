كورونا ينهي سريعا علاقة أديبايور مع ناديه الجديد في باراجواي

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أعلن نادي أولمبيا من باراجواي رحيل المهاجم إيمانويل أديبايور بعد أقل من خمسة أشهر من انضمامه في ظل المشكلات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقيم المهاجم البالغ عمره 36 عاما في منزله في توجو أغلب فترة الوباء وأعلن النادي أن عودته إلى باراجواي ستتسبب في مشكلات كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة.

وقال أولمبيا :"لم يكن بوسع أولمبيا التعامل أيضا مع التكلفة اللوجستية العالية والموقف الاقتصادي الموجود في البلاد" وأكد النادي أن قرار الانفصال بين الطرفين جاء بالتراضي.

وسبق لأديبايور اللعب في أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وريال مدريد وانضم إلى أولمبيا بشكل مفاجئ في فبراير لكنه لم يحصل تقريبا على فرصة لترك بصمة بعد توقف المسابقة بسبب الجائحة.