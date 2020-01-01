 الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة بلدان آمنة للسفر - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يستثني أمريكا من قائمة بلدان آمنة للسفر

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم 19 فبراير 2020. تصوير: إيف هيرمان - رويترز.
بروكسل (رويترز)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 1:12 ص

استثنى الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة من قائمته المبدئية ”للدول الآمنة“ التي سيسمح باستقبال وافدين منها في رحلات غير ضرورية اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن التكتل المؤلف من 27 بلدا وافق يوم الثلاثاء بالأغلبية على استقبال رحلات الترفيه والعمل من 14 بلدا خارج حدوده.

والدول هي الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروجواي.

ووافق المجلس أيضا بشكل مشروط على استقبال رحلات من الصين وذلك في حال موافقة السلطات الصينية على استقبال زوار من الاتحاد الأوروبي. والمعاملة بالمثل شرط لإدراج أي بلد في القائمة.


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