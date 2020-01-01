ألمانيا تبدأ اليوم رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن

تتولى ألمانيا اعتبارا من اليوم الأربعاء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويأتي على قمة الموضوعات التي ستوليها ألمانيا اهتماما خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، التغلب على جائحة كورونا وعواقبها الاقتصادية البالغة.

ولتحقيق هذا الهدف، من المنتظر أن يتم الاتفاق في يوليو الجاري على ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع القادمة وخطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها مليارات اليورو. كما ستولي ألمانيا اهتماما للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من التكتل، إلى جانب قضايا حماية المناخ والرقمنة والهجرة. ومن المخطط أيضا إطلاق مؤتمر حول مستقبل أوروبا.

وتتولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، رئاسة مجلس الاتحاد بالتناوب كل ستة أشهر. وتسلمت ألمانيا الرئاسة من كرواتيا، وستسلمها إلى البرتغال في الأول من يناير المقبل. وتقود الدولة الرئيسة اجتماعات المجالس الوزارية المختصة بالتشريع في الاتحاد. وستكون إجراءات التوفيق مع البرلمان الأوروبي تحت القيادة الألمانية خلال الأشهر الستة المقبلة. ولعدم الخلط: هناك أيضا رئيس دائم لمجلس الاتحاد الأوروبي مختص بقيادة اجتماعات القمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد. ويتولى هذا المنصب البلجيكي تشارلز ميشيل منذ عام 2019.

وتشغل ألمانيا مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين منذ بداية عام 2019، وتتولى رئاسة المجلس الآن للمرة الثانية لمدة شهر. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن مؤخرا عن مبادرة جديدة لاستصدار قرار بشأن جائحة كورونا، والذي فشل حتى الآن بسبب نزاع الولايات المتحدة مع الصين. إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجلس الأمن قريبا التعامل مع خطط ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية في الضفة الغربية.