وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية :هدفنا في رئاستنا لللمجلس الأوروبي الحفاظ على الإبداع الثقافي

قالت وزيرة الدولة للثقافة في ألمانيا مونيكا جروترز، إنه لابد من تعزيز الثقافة ووسائل الإعلام في أوروبا معًا مرة أخرى وذلك تزامنا مع بدء رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه ومع بداية رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الألماني ، تتولى وزيرة الدولة للثقافة مونيكا غروترز رئاسة المجلس الأوروبي لوزراء الثقافة والإعلام تحت شعار "معا. اجعلوا أوروبا قوية مرة أخرى ".

وأضافت وزيرة الدولة للثقافه جروتيرز ، أن "الثقافة ليست ترفًا زخرفيًا ، ولكنها الجوهر الأساسي ،ويشكل التنوع الأوروبي"الوحدة في التنوع" و هو المبدأ التوجيهي لنمونا معًا.

واوضحت أن هدفنا للأشهر الستة المقبلة ، حتميه بث روح جديدة لتطبيق هذه الفكرة، خاصة خلال أزمة كورونا ، وشددت على انه يجب ألا يصبح "التباعد الاجتماعي" المفروض في هذه الأوقات يشكل "تباعد ثقافي".

وقالت وزير الثقافة جروتيرز لابد من مواجهة تحديات أزمة كورونا و العمل ،مع الوضع فى الاعتبار ان الثقافة والإعلام لابد تؤخذ في الاعتبار تدابير وبرامج البناء للاتحاد الأوروبي.

وأشارت أنه لأبد من إقرار الخط المستقبلي لبرنامج تمويل "أوروبا الإبداعية" لاسيما وان هذا البرنامج الذي يمتد لسبع سنوات أحد الركائز الأساسية للتمويل الأوروبي لمشاريع القطاع الثقافي والإبداعي.

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام ، قالت مونيكا جروتيرز ، إنه نفس الشيء بالنسبة لوسائل الإعلام كما هو الحال في الثقافة هدفنا في أوروبا ليس هو النجاه من أزمة الهالة وحدها فحسب ، بل الخروج منها أقوى.

وأشارت الى انه الآن بعد أن واجهت شركات الإعلام المحلية والإقليمية صعوبات مالية، فمن المهم الحفاظ على المشهد الإعلامي التعددي، وتنوع المعلومات والاتجاهات والوسائل لتكوين الآراء المستقلة في جميع أنحاء أوروبا.

واكدت جروترز في بداية رئاسة المجلس الألماني في قطاع الإعلام ، ستبدأ التقنية الرقمية في 7 يوليو 2020 حيث تقام سلسلة المؤتمرات "التنوع والمسؤولية و الإعلام في المجتمع الرقمي ". وذلك بهدف اجراء حلقات نقاش لتأمين مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام في أوروبا ،مشيرة إلى أن هدفنا التعددية الإعلامية في أوروبا ، وتم اعتمادها من قبل وزراء الثقافة والإعلام الأوروبيين.

وشددت على ان التنوع الإعلامي وحرية التعبير لابد ان يكونا اساسا في أوروبا مثل القيم الأساسية.